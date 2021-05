Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Numarul cetațenilor Republica Moldova aflați in strainatate care s-au inregistrat prealabil pentru a participa la votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie a batut un nou record, scrie știri.md Pana la aceasta ora, peste 93 de mii de moldoveni au informat Comisia Electorala…

- Cetațenii Republicii Moldova, care se afla peste hotare, continua sa se inregistreze pentru a vota in afara țarii la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, anunța știri.md Astfel, pana in prezent, aproximativ 90.799 de moldoveni s-au inregistrat pe site-ul CEC – inregistrare.cec.md.…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Alte 1688 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 sint de import (3-Franța, 2-Egipt, 2-Germania, 2-Italia, 1-Azerbaidjan, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 4659, dintre care 4268 primare și 391 repetate.…

- Alte 1.400 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 9 sunt de import ( 3- Romania, 2 - Ucraina, 1 - Marea Britanie, 1 - Germania, 1 - Irlanda,…

- Alte 1400 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sunt de import (3-Romania, 2-Ucraina, 1- Marea Britanie, 1- Germania, 1-Irlanda, 1-Rusia).

- Alte 1452 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 15 sunt de import (2-Romania, 4-Ucraina, 2- Marea Britanie, 2-Olanda, 1- Cehia, 1-Italia, 1-Franța, 1-Rusia, 1- Turcia). Numarul total teste efectuate – 4673, dintre…