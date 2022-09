Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristian Matei a anunțat ca a fost publicat raportul Bancii Mondiale privind atractivitatea orașelor, in care apar mențiuni și despre municipiul Turda. ”A fost publicat raportul intocmit de Banca Mondiala privind atractivitatea orașelor. Turda este din nou model de bune practici (vezi pagina…

- Mirela Vaida și-a propus sa slabeasca pana la vacanța cateva kilograme. In doar o saptamana, prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat jos 3 kilograme. In curand, Mirela Vaida va pleca in vacanța alaturi de familia ei și iși dorește sa arate cat mai bine in costum de baie. Vedeta a inceput dieta și…

- Banca Transilvania a obținut ESG Risk Rating foarte bun (17) și este incadrata in categoria Low Risk in urma analizei Sustainalytics in ceea ce privește inițiativele și performanțele ESG. Rezultatul claseaza BT pe locul 133 din 1.003 banci la nivel global, plasand-o in primele 15% dintre toate companiile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat doua noi decese cauzate de variola maimutei de la ultima actualizare a situatiei epidemiologice din 27 iunie. Totalul cazurilor de deces cauzat variola maimutei se ridica la trei de la inceputul anului, iar boala s-a raspandit in zone noi, relateaza…

- Inmatricularile de autoturisme noi au urcat la 58.712 unitați in primele șase luni din 2022 Raportul DRPCIV cu privire la inmatricularile de autoturisme noi din Romania arata o scadere in iunie, insa creșterile din lunile anterioare mențin piața auto pe plus. Inmatricularile de autoturisme noi au urcat…

- Premierul ucrainean Denis Shmihal și președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, au sosit luni (4 iulie) la conferința privind redresarea Ucrainei gazduita de Elveția. Președintele elvețian Ignazo Cassis i-a primit la locul conferinței, Villa Ciani, un conac din secolul al XIX-lea, situat pe malul…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ”sarcina comuna a intregii lumi democratice”,…

- ”Reconstructia Ucrainei este sarcina comuna a lumii democratice” si ”contributia cea mai importanta la pace in lume”, a declarat Zelenski intr-un discurs difuzat prin videoconferinta in fata unor reprezentanti ai tarilor aliate cu Kievul si ai multor institutii internationale. Aproape 1.000 de reprezentanti…