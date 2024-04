Stiri pe aceeasi tema

- Revenita pe teren dupa scandalul de dopaj, Simona Halep viseaza sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris, dar are o misiune foarte dificila. Dupa retragerea fostei lidere WTA din echipa Romaniei pentru meciul cu Ucraina din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup, Mihai Covaliu (președintele…

- Fosta campioana olimpica si mondiala la atletism Gabriela Szabo a declarat, miercuri, ca este trist sa vada ca reprezentantii Romaniei se duc la competitiile internationale doar ca sa participe si nu ca sa castige medalii. Intrebata daca atletismul romanesc poate spera la o medalie la Jocurile Olimpice…

- Fosta campioana olimpica Simona Amanar a afirmat, vineri, ca este increzatoare ca Romania va putea obtine o medalie la gimnastica artistica la Jocurile Olimpice de la Paris, prin Sabrina Voinea, medaliata cu aur la Europenele din 2022 si la Cupa Mondiala din 2023, potrivit Agerpres. "Toata lumea…

- ​Calificata deja la Jocurile Olimpice de la Paris, echipa feminina de tenis de masa a Romaniei nu a reușit sa obțina mult dorita medalie la Campionatul Mondial, dupa ce a fost invinsa in sferturi de Japonia, scor 3-0.

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Ungariei cu scorul de 15-8 (5-2, 5-2, 2-3, 3-1), luni seara, in primul sau meci din Grupa D a Campionatului Mondial de polo pe apa masculin de la Doha (Qatar). Golurile echipei antrenate de Bogdan Rath fiind marcate de Vlad Georgescu (2), Tudor Fulea (2),…

- Sabrina Voinea are doar 16 ani, dar e decisa sa cucereasca lumea gimnasticii la Paris, in vara Anul 2024 poate fi pentru Federația Romana de Gimnastica anul revenirii in prim-plan, iar pentru Sabrina Voinea cel al deplinei consacrari. Deși nu a implinit inca 17 ani, gimnasta are vise mari: vrea doua…

- Calificata la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 dupa o pauza de 12 ani, echipa feminina s-a pregatit o parte sub coordonarea olandezului Patrick Kiens, in timp ce Sabrina Voinea e antrenata de mama ei » „De ce se pregatesc separat? Nu știu. ...