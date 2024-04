Stiri pe aceeasi tema

- Canotoarea Ionela Cozmiuc a declarat, marti, ca isi propune sa castige cea mai stralucitoare medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, iar apoi sa devina mamica.Casatorita cu Marius Cozmiuc, de asemenea component al lotului olimpic de canotaj al Romaniei, Ionela Cozmiuc a explicat ca se vor retrage…

- Andreea Raducan (40 de ani) a fost prima invitata a emisiunii „La feminin”, un nou proiect GSP.RO. Fosta gimnasta a scris istorie in sport, iar la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000 a contribuit la obținerea medaliei de aur pe echipe și a obținut argintul la sarituri. Emisiunea „La feminin” poate…

- Fosta campioana olimpica si mondiala la atletism Gabriela Szabo a declarat, miercuri, ca este trist sa vada ca reprezentantii Romaniei se duc la competitiile internationale doar ca sa participe si nu ca sa castige medalii. Intrebata daca atletismul romanesc poate spera la o medalie la Jocurile Olimpice…

- Fosta campioana olimpica Simona Amanar a declarat ca este increzatoare ca Romania va putea obtine o medalie la gimnastica artistica la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, prin Sabrina Voinea Maneca, medaliata cu aur la Europenele din 2022 si la Cupa Mondiala din 2023. „Toata lumea isi doreste o…

- Andreea Raducan se bucura pentru Simona Halep, dar atrage atenția ca abuzul in cazul suspendarii sale este mai grav decit cel al Simonei Halep. Vestea este cu adevarat buna, explica fosta gimnasta, mai ales ca judecatorii de la Tribunalul de Arbitra Sportiv au reusit ”sa intoarca cumva lucrurile…

- Fosta campioana olimpica Simona Amanar a afirmat, vineri, ca este increzatoare ca Romania va putea obtine o medalie la gimnastica artistica la Jocurile Olimpice de la Paris, prin Sabrina Voinea, medaliata cu aur la Europenele din 2022 si la Cupa Mondiala din 2023, potrivit Agerpres. "Toata lumea…

- Fosta scrimera Ana-Maria Branza, acum consilier in cadrul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, a afirmat, vineri, ca si-ar dori ca sportivii romani sa se intoarca de la Jocurile Olimpice de la Paris cu o medalie in plus fata de numarul anticipat, potrivit Agerpres. "Nu veti afla de la mine niciun…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca ar fi un vis implinit ca jucatoarea de tenis Simona Halep sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris si sa castige o medalie.