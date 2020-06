Stiri pe aceeasi tema

- Revolut anunta lansarea unei noi versiuni a aplicatiei, cel mai recent pas in misiunea de a deveni o platforma financiara globala. Cu lansarea noii versiuni 7.0 Revolut reimagineaza si redefineste ceea ce poate face pentru clientii din intreaga lume. Principala schimbare de design s-a axat…

- Fintech-ul lituanian Paysera a lansat astazi IBAN-urile individuale in lei pentru clienții romani, atat persoane fizice, dar și persoane juridice, in urma parteneriatului incheiat cu Libra Internet Bank. Clienții Paysera pot obține IBAN-ul romanesc fara nicio deplasare la banca, 100% online. Contul…

- In perioada starii de urgența cauzate de pandemia de COVID-19, romanii au cheltuit online pe haine și accesorii, unele magazine inregistrand creșteri de 1.263%, dar și pe cosmetice, divertisment, electronice și decorarea locuinței sau educție, anunța platforma financiara Revolut, cu peste 1 milion…

- Libra Internet Bank si-a consolidat pozitia pe piata bancara din Romania si a obtinut un profit net de peste 115 milioane de lei, in 2019, cu 20% mai mult decat in anul precedent. Totodata, banca si-a reafirmat rolul de partener cheie pentru fintech-uri si a primit recunoasteri importante pentru calitatea…

- Fintech-ul britanic Revolut depaseste pragul de un milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere cu 400% in a doua jumatate a anului 2019, potrivit unui comunicat al companiei. Romania devine, astfel, a doua cea mai mare piata Revolut dupa Marea Britanie, ocupand a doua pozitie si in topul pietelor…

- Compania fintech Revolut, cu peste 1 milion de utilizatori în România, face publice date care arata modul în care comportamentul de consum al românilor s-a schimbat în timpul pandemiei de COVID-19. Datele reflecta obiceiul de consum al utilizatorilor din România din…

- Utilizatorii romani ai Revolut au cheltuit peste 12 milioane de euro pe alimente de la inceputul perioadei de carantina pe teritoriul Romaniei, iar datele companiei arata ca, in timp ce numarul tranzactiilor a scazut cu 37%, valoarea totala a acestora a crescut cu 17%. Intr-un comunicat,…

- Platforma financiara globala Revolut se alatura luptei impotriva coronavirus in Romania si isi incurajeaza utilizatorii sa doneze catre 'Daruieste Viata', ONG-ul care a anuntat recent ca toti banii stransi incepand cu data de 11 martie vor fi folositi pentru sprijinirea spitalelor in lupta cu COVID-19,…