Recoltă de 150 hectare de porumb, compromisă de secetă, donată ca furaje crescătorilor de animale O familie de fermieri din comuna Corod, județul Galați, a luat decizia de a renunța la cultura de 150 de hectare de porumb compromisa de seceta și a anunțat pe retelele de socializare ca o doneaza crescatorilor de animale din zona, care sunt puși in situația de a-și reduce efectivele de animale din cauza ca nu mai au cu ce sa le hraneasca. „Datorita lipsei precipitatiilor a ajuns in faza asta. Chiar daca mai vine o ploaie nu mai poate fi salvata. Am luat decizia impreuna cu ginerele meu care se ocupa de asociatie sa dam recolta la fermieri. Am zis ca e pacat sa o lasam pe camp, sa moara aici.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

