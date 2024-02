Supercom are din ce in ce mai multe reclamții din partea clienților clujeni cu privire la modul in care compania de salubritate se ocupa de ridicarea și gestionarea deșeurilor din Cluj-Napoca. Mai exact, mai mulți clujeni au formulat reclamații in aplicația MyCluj, plangandu-se atat de faptul ca nu li s-a ridicat gunoiul, cat și despre colectarea selectiva necorespunzatoare a deșeurilor reciclabile. De asemenea, clujenii se plang și de faptul ca platesc mult prea mult pentru ridicarea deșeurilor colectate selectiv. Cele mai recente reclamații facute de clujeni in aplicația MyCluj: „Nu s-a ridicat…