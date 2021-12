Comisarii ANPC efectueaza controale la magazinele Lidl din intreaga tara. In total au fost aplicate amenzi de peste 350.000 de lei pentru deficientele gasite. Comisarii ANPC din intreaga tara au verificat magazinele Lidl si au dispus mai multe masuri in urma deficientelor descoperite. sursa: ANPCsursa: ANPCsursa: ANPC S-au aplicat amenzi in valoare de peste 350.000 de lei si s-a propus inchiderea unui magazin din Ilfov pentru 6 luni. Cele mai frecvente deficiente descoperite au fost vitrine frigorifice murdare, pline de gheata, cu insecte moarte, dar si produse cu termen de valabilitate depasit.…