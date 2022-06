realme GT Neo 3T a fost anunţat: telefon midrange cu alimentare la 80W, spate inedit realme a anuntat pe 7 mai un nou telefon midrange performant, GT Neo 3T si cu aceasta ocazie ne-a oferit si debutul global al lui GT Neo 3 . Ce e drept, cele doua telefoane au destul de multe in comun, doar ca Neo 3 a fost primul de pe piata cu incarcare la 150W. Diferenta notabila dintre ele este prezenta procesorului Qualcomm Snapdragon 870 pe realme GT Neo 3T si a unei camere principale de 64 MP. In rest, Neo 3T pastreaza ecranul AMOLED Full HD+ cu refresh rate de 120 Hz, doar ca il etaleaza cu o diagonala mai mica, de 6.62 inch. Spatele sau are un model inspirat de steagurile de curse, sau… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- realme isi va aduce cele mai noi telefoane high midrange in Europa pe 8 iunie 2022. E vorba despre realme GT Neo 3 si realme GT Neo 3T, care vin cu procesoare MediaTek Dimensity din seria 8000 (respectiv Snapdragon 870) si incarcare ultra rapida, de 150W sau 80W. realme GT Neo 3 a fost anuntat la inceput…

- Honor a inceput saptamana anuntand o noua serie de telefoane, Honor 70. Modelul titular este Honor 70, care vine alaturi de Honor 70 Pro si Honor 70 Pro+. Varianta de baza este un telefon midrange tipic, dar cu o particularitate: camera principala cu rezolutie atipica, de 54 MP. Avem de-a face aici…

- OnePlus continua sa extinda intr-un ritm fara precedent seria de telefoane lansate in 2022. Cel mai nou model, proaspat sosit este OnePlus Ace Racing Edition. Avem de-a face cu un telefon de gaming cu pret atractiv, atins prin cateva compromisuri. Pentru inceput acest model are ecran LCD si nu AMOLED……

- La nici o luna de la debutul lui Oppo Reno 7 Lite in Europa, deja putem discuta despre sosirea lui Oppo Reno 8 Lite. Terminalul va fi intai lansat in China, apoi in Europa vom mai avea putin de asteptat pana la sosirea sa. E asteptat si cu o premiera: un procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, care inca…

- realme are pregatit un eveniment pentru data de 12 mai si el este menit pentru lansarea in Europa a telefoanelor realme 9 si realme 9 5G, dar si a tabletei realme Pad Mini. Daca in urma cu 3 luni a debutat in Europa realme 9 Pro, alaturi de realme 9 Pro+, acum vom avea si variantele lor mai accesibile…

- OnePlus a lansat deja o sumedenie de dispozitive in ultimul an, in special in zona midrange, iar anul 2022 se anunta la fel de ocupat. Pana acum compania a lansat doar doua telefoane, OnePlus Nord CE 2 si OnePlus 10 Pro , dar acum un roadmap scapat online indica faptul ca firma chineza ar pregati 6…

- realme a adus doua telefoane la MWC 2022, realme GT2 si realme GT2 Pro, dar a oferit si teasere cu privire la modele viitoare. Printre ele se numara realme GT Neo3, care va sosi chiar in aceasta luna, inaugurand un nou prag de incarcare rapida. Pana acum am vazut telefoane trecand pe rand de la 33W…

- Honor a fost una dintre putinele companii care au adus telefoane noi la MWC 2022 si ma gandesc aici la Honor Magic 4. A pastrat si o lansare din zona de buget pentru martie 2022 si ne surprinde acum cu acest Honor X8, mai ales prin muchiile subtiri. Vazand ca avem de-a face cu un telefon 4G cu procesor…