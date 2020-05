Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 mai - Sputnik. Reprezentanții Ministerului Sanatații au venit cu date actualizate despre raspandirea COVID-19 in Moldova. Astazi au fost inregistrate 213 cazuri noi de infectare și șapte decese. Dintre care un medic. © Sputnik / Vitaliy TimkivPatru persoane au murit astazi din cauza…

- PodcasturiAstazi marcam Ziua Internaționala a Muzeelor: Activitați dedicate sarbatorii - detalii Cu acest prilej, Varvara Buzila - etnograful, muzeograful și doctorul in filologie care activeaza de mulți ani la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala din Chișinau, a vorbit in cadrul emisiunii…

- PodcasturiCe rol joaca Vlad Plahotniuc in disensiunile din interiorul PDM Alexandru Jizdan a declarat, in cadrul emisiunii ”ATITUDINI”, ca nu deține dovezi referitoare la faptul ca Vlad Plahotniuc ar influența deputații democrați sa paraseasca partidul. Parlamentarul admite insa ca declarațiile și…

- CHIȘINAU, 10 mai - Sputnik. Bilanțul persoanelor care au murit din cauza COVID-19 a ajuns la 164. A decedat o femeie de 67 de ani din municipiul Chisinau. Aceasta a fost internata la Spitalul „Sfanta Treime” in data de 25 aprilie. © CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicelaInformații actualizate: Alte…

- RadioCum ii putem ajuta pe bolnavii gravi de COVID-19 sa supraviețuiasca Persoanele vindecate de COVID-19 pot ajuta alți bolnavi sa faca fața bolii. In acest scop, pot dona plasma lor bogata in anticorpi impotriva virusului. Detalii a oferit in cadrul emisiunii ”ATITUDINI” Svetlana Cebotari, directorul…

- CHIȘINAU, 27 apr. – Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale a dispus la ultima sa ședința ca de la inceputul acestei saptamani cetațenii sa aiba dreptul de a ieși la plimbare in parcuri. © Sputnik / Miroslav Rotari Se redeschid magazinele: Ce decizie au luat autoritațile Totuși, oamenii…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. In Republica Moldova s-au inregistrat inca doua decese provocate de coronavirus. © Photo : Пресс-служба мэра и правительства МосквыInca 94 de pacienți cu COVID-19 au fost externați: Cați s-au vindecat in total A murit pe patul de spital o femeie in varsta de 67…

- CHIȘINAU, 16 apr. – Sputnik. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Ion Ceban a anunțat ca Primaria Capitalei, impreuna cu mai multe supermarket-uri din Chișinau, a lansat o acțiune de caritate. In mai multe magazine sunt amenajate boxe speciale pentru ca oamenii sa poata lasa produse…