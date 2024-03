Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul presedinte Dmitri Medvedev, a publicat vineri seara, pe canalul sau de Telegram, in timpul atentatului de la periferia Moscovei, un mesaj in care afirma ca daca se va descoperi ca teroriștii sunt trimiși de administrația ucraineana, atunci…

- Instanța s-a pronunțat in cazul interlopului Bebino! Liderul clanului Sportivilor a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ieri a fost ridicat de polițiști. Oamenii legii au luat masuri in cazul sau, dupa ce a fost acuzat de infracțiuni foartr grave. Bebino risca mulți ani de inchisoare!…

- Un barbat suspectat ca a furat un computer care continea planurile de securitate pentru Jocurile Olimpice a fost dus la Tribunalul din Paris pentru a fi judecat, potrivit BFM TV. Decizia instantei cu privire la acuzatiile care i se aduc nu a fost facuta publica, scrie lequipe.fr, citat de news.ro. Cazul…

- Statele Unite susțin cu fermitate suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova, in cadrul granițelor sale recunoscute internațional, a declarat ieri Departamentul de Stat american, ca reactie la cererea autoritaților transnistrene, care au solicitat Rusiei masuri de protecție in fața…

- UPDATE: Instanța a respins cererea lui Vlad Pascu ca fiind nefondata. El a fost obligat la plata a 600 lei cheltuieli de judecata catre stat. Pascu ramane așadar dupa gratii, incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, din Constanța.Contestația lui Vlad Pascu vine dupa ce, nu mai departe de saptamana trecuta,…

- Cei trei suspecți in cazul crimei ce s-a produs in noaptea de 10 spre 11 februarie in zona Padina, judetul Dambovita, raman in arest preventiv The post Cei trei suspecți in cazul crimei ce s-a produs in noaptea de 10 spre 11 februarie in zona Padina, judetul Dambovita, raman in arest preventiv first…

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul Dambovița. Trei tineri, suspecți in acest caz, sunt in custodia poliției.

- Poliția din Rișcani anunța ca s-a autosesizat in baza imaginilor video aparute in mediul online, in care un minor dintr-o localitate din raion a manifestat un comportament neadecvat in raport cu o persoana in etate. Potrivit IGP, cazul a avut loc in luna noiembrie anul trecut și plasat pe rețelele de…