Real Madrid – FC Barcelona 3-1, în La Liga. Catalanii nu au avut nicio șansă în fața „galacticilor” Real Madrid a caștigat cu FC Barcelona, 3-1, in etapa a 9-a din La Liga. In fața propriilor fani, Benzema a deschis scorul in minutul 12, iar Valverde a dus scorul la 2-0, in minutul 35, cu un sut din afara careului. Barcelona a redus din diferenta in minutul 83, prin Ansu Fati. Gazdele au primit penalty in minutul 90, dupa consultarea VAR, la un fault al lui Eric Garcia asupra lui Rodrygo. Rodrygo a transformat lovitura de pedeapsa, stabilind scorul final. Real este lider in La Liga, cu 25 de puncte, iar FC Barcelona ocupa locul secund, cu 22 de puncte. Au evoluat echipele: Real Madrid: Lunin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

