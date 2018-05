Stiri pe aceeasi tema

- "Am castigat de cinci ori acest trofeu, sunt cel mai bun marcator. Liga Campionilor ar trebui sa-si schimbe numele si sa numeasca Liga Campionilor CR7", a declarat Ronaldo. Cristiano Ronaldo are in palmares cinci trofee ale Ligii Campionilor, patru cu Real Madrid si unul cu Manchester United.…

- Real Madrid a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru a treia oara consecutiv, o premiera, dupa ce a invins o in finala pe Liverpool cu scorul de 3 1 0 0 , sambata seara, pe Stadionul Olimpic din Kiev. Soarta partidei a fost decisa de inspiratia lui Bale si implicit a antrenorului Zidane…

- Real Madrid este de neoprit! "Galacticii" au caștigat a treia oara la rand trofeul Ligii Campionilor. Formația antrenata de Zinedine Zidane s-a impus cu scorul de 3-1 in fața lui Liverpool in finala de la Kiev.

- Formatia Real Madrid a castigat, sambata, pentru a 13-a oara Liga Campionilor, a treia oara consecutiv, invingand in finala disputata la Kiev echipa Liverpool, scor 3-1. Zinedine Zidane este primul antrenor care obtine trei trofee europene consecutiv. Cristiano Ronaldo, primul fotbalist din istorie…

- Golurile au fost marcate de Karim Benzema "51 si Gareth Bale "64, "83 pentru Real Madrid, respective Sadio Mane "55 pentru Liverpool. 1-0: Benzema a inscris profitand de o greseala imensa a portarului Loris Karius, care dupa ce a retinut mingea a aruncat-o exact in directia in care se afla fotbalistul…

- Real Madrid si Liverpool au jucat adevarate finale in fazele eliminatorii. Dupa ce a trecut de grupe, trupa lui Zinedine Zidane le-a eliminat pe PSG, Juventus si Bayern Munchen, in timp ce elevii lui Jurgen Klopp au trecut de FC Porto, Manchester City si AS Roma. Zinedine Zidane, antrenorul…

- Real Madrid vrea sa caștige Liga Campionilor pentru a treia oara consecutiv. Zinedine Zidane si fotbaliștii sai sunt mai motivati ca niciodata sa se impuna, sambata, la Kiev, in fata lui Liverpool, tinand cont ca Realul nu a reusit pana acum sa obtina trofeul de trei ori la rand. ”Nimeni nu poate spune…

- Atacantul francez Karim Benzema “are un blocaj” in fata portii, a recunoscut antrenorul sau de la echipa de fotbal Real Madrid, Zinedine Zidane, citat de EFE, potrivit Agerpres. “Cunoastem cu totii calitatea lui Karim si tot ce poate aduce el jocului fluid al echipei. In aceasta privinta, nu este nicio…