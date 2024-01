Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Alaves – Real Madrid 0-1 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 22:30. Partida conteaza pentru etapa cu numarul 18 din La Liga. In urma acestui meci, Real Madrid a devenit lider in La Liga, cu 45 de puncte. Tot atatea puncte are si Girona, dar madrilenii au un golaveraj […] The post…

- Jude Bellingham doboara record dupa record! Mijlocașul englez din echipa lui Carlo Ancelotti face fotbalul sa para o simpla joaca inca de la o varsta foarte frageda! De cand a ajuns la Real Madrid, starul englez a impresionat pe toata lumea. De asemenea, a fost decisiv din nou, in etapa a 5-a din UEFA…

- Jucatorul care se lupta la titlu cu Girona, dezvaluiri despre perioada petrecuta in Romania. Aleix Garcia se afla in cea mai buna forma a carierei la Girona, liderul surpriza din La Liga. Girona este pe primul loc dupa 13 etape, peste Real Madrid si Barcelona. Aleix Garcia, unul dintre cei mai importanti…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul de la Real Madrid, este furios pe arbitri din La Liga. Italianul ii acuza pe aceștia ca nu respecta tehnicienii. Carlo Ancelotti a participat la intalnirea anuala a Comitetului Antrenorilor, organizat de Federația Spaniola de Fotbal. Tehnicianul Realului a plecat…

- FC Barcelona a invins-o in deplasare pe Real Sociedad cu scorul de 1-0, golul acestui meci programat sambata in etapa a 12-a din La Liga fiind inscris in minutul 90+4 de Ronald Araujo.La o saptamana dupa infrangerea cruda in El Clasico in fata lui Real Madrid (1-2 pe teren propriu), FC Barcelona…

- Carlo Ancelotti (64 de ani) a avut doar cuvinte de lauda la adresa eroului din El Clasico, Jude Bellingham (20 de ani). Englezul a marcat ambele goluri ale Realului in victoria din deplasare contra Barcelonei, scor 2-1. Real Madrid se menține pe prima poziție din La Liga, grație victoriei din „El Clasico”.…

- Finalul de saptamana vine cu doua dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. Doua derby-uri interesante se vor disputa sambata și duminica, iar milioane de fani din intreaga lume le așteapta cu mare interes. FC Barcelona - Real Madrid se disputa in La Liga, sambata de la ora 17:15, și este un…