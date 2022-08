Reactorul 1 al centralei nucleare din Cernavodă îşi reduce puterea cu 25% în această noapte, pentru îndepărtarea algelor acumulate în zona condensatorului ”SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra reducerii puterii Unitatii 1 CNE Cernavoda cu 25%, in noaptea de 09 august 2022. Reducerea de putere a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de indepartare a algelor acumulate in zona condensatorului, in partea clasica a centralei. Unitatea 1 CNE Cernavoda va reveni la putere nominala dupa finalizarea lucrarilor de indepartare a algelor acumulate. Reducerea de putere si realizarea lucrarilor de indepartare a algelor se realizeaza in conformitate cu procedurile specifice ale CNE Cernavoda si nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

