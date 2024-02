Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer a generat o reacție imediata din partea oficialilor britanici, politicienilor și familiei regale. Toți liderii guvernelor din cadrul Regatului au transmis urari de insanatoșire rapida suveranului, iar prințul Harry, fiul cel mic al regelui,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este "ingrijorat" de regele Charles al III-lea si ca il va contacta telefonic, precizand, intr-o scurta declaratie de presa, ca tocmai a aflat despre diagnosticul de cancer al suveranului britanic, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Intrebat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca se asteapta ca parlamentul Ungariei sa ratifice aderarea Suediei de indata ce se va reuni din nou in sesiune, la sfarsitul lunii februarie, eliminandu-se astfel ultimul obstacol pentru ca tara nordica sa se alature aliantei militare…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a salutat pe contul sau de socializare X aprobarea de catre Erdogan a aderarii Suediei la NATO. "Salutam semnarea de catre președintele Turciei Erdogan a protocolului de ratificare pentru Suedia. Așteptam cu nerabdare sa primim documentele la Washington și…

- Premierul britanic Rishi Sunak se deplaseaza vineri la Kiev unde e așteptat sa anunte un pachet militar sporit pentru Ucraina in valoare de 2,5 miliarde de lire sterline (2,9 miliarde de euro), fonduri destinate in special achizitionarii de drone militare pentru Kiev, relateaza AFP si Reuters.

- La randul sau, purtatorul de cuvant pentru securitate nationala de la Casa Alba, John Kirby, a avertizat ca SUA vor contracara atacurile continue ale rebelilor Houthi asupra transportului maritim din Marea Rosie. Vorbind la Washington, Kirby a declarat ca vor exista „consecinte”, daca grupul yemenit…

- Starul Elton John s-a adresat miercuri parlamentarilor britanici in contextul in care Guvernul de la Londra a anuntat ca intentioneaza sa extinda un program de testare anti-HIV ca parte a obiectivului sau de a pune capat noilor transmisii ale virusului in Anglia pana in 2030, informeaza Reuters. Elton…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis l-a acuzat pe omologul sau britanic, Rishi Sunak, ca a anulat o intalnire programata la Londra, marți, intr-o disputa diplomatica cu privire la statutul sculpturilor din Partenon, potrivit Reuters.