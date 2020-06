Stiri pe aceeasi tema

- Gordon Brown, fost premier al Marii Britanii, avertizeaza cu privire la „repetarea anilor 30” in prognoza mondiala sumbra pentru perioada de dupa pandemie, din cauza refuzului unor țari de a conlucra, intr-o ampla analiza publicata, marți, de The Guardian. „G20 a promis, in martie, sa sprijine țarile…

- Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele…

- Președintele Klaus Iohannis a avut un gest nervos la finalul declarațiilor de miercuri, de la Palatul Cotroceni, in urma ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Dupa ce a precizat temele discutate in timpul ședinței CSAT in care s-a stabilit strategia de aparare naționala pentru 2020-2024, Klaus…

- Noile infecții au crescut cu 9.623, pana la 124.054 de cazuri in ultimele 24 de ore, deoarece autoritațile reduc restricțiile mai stricte de circulație, transmite Al Jazeera. Rusia a raportat 9.623 de cazuri noi de coronavirus – cea mai mare creștere zilnica de la inceputul pandemiei – ducand totalul…

- Ministrul de externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a transmis un mesaj video in care ii cere președintelui Klaus Iohannis „mai mult respect pentru maghiari”. Declarația lui Szijjarto vine dupa ce Iohannis a spus ca „PSD se lupta sa dea Ardealul ungurilor”. Szijjarto explica mai departe ca „din pacate…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut, miercuri, in Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungand la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamani de crestere exponentiala, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Astfel, numarul de cazuri de COVID-19 a crescut…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, in 30 martie, o modificare a codului penal care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 5 ani pentru cei care publica “informatii neadevarate” care ingreuneaza sau zadarnicesc lupta impotriva coronavirus, scriu jurnaliștii clujeni de la Atlatszo Erdely. Modificarea…

- Site-ul oficial al MAPN publica o analiza a operațiunii rusești din Italia și afirma ca sunt prea puțin mediatizate vocile raționale care explica faptul ca Rusia, sub falsul pretext al ajutorarii Italiei, este pe punctul de a pune bazele unui cap de pod militar in centrul Mediteranei, cu scopul destabilizarii…