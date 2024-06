Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de fenomene extreme in Romania. Astfel, de la ora 17.00 intra in vigoare o alerta de ploi torentiale, grindina si vijelii in aproape toata tara, inclusiv București. Alerta expira maine dimineața. Astfel, in intervalul 13 iunie, ora 17.00…

- Ucraina si Rusia au anuntat, vineri, un schimb de prizonieri de razboi, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters. 75 de prizonieri ucraineni s-au intors din Rusia. Printre acestia se numara patru civili, in timp ce restul erau membri ai armatei.…

- Volodimir Zelenski cere statelor NATO sa doboare rachetele rusești pentru a compensa deficitul de aparare al Kievului. In interviu pentru Reuters, liderul de la Kiev, desi spune ca intelege teama de escaladare cu Rusia, se plange ca aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Ministerul Justitiei care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor provocate…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- NATO member Romania said it had found fragments of what appeared to be a drone on a farm near the Danube River and the border with Ukraine late on Thursday, according to Reuters. Russia has been striking targets in western and central Ukraine with missile and drone attacks conducted at night. “In…

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri la plata pentru țiței și combustibil de pana la cateva luni, pentru ca bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin tot mai precaute in privința sancțiunilor secundare ale SUA, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiare…

- Un raport oficial al NATO arata ca Romania a cheltuit pentru aparare in 2023 1,6% din PIB, mai puțin decat limita obligatorie de 2% din PIB și chiar mai puțin decat media celor 30 de state membre de 1,73%. Bugetul Romaniei pentru aparare s-a ridicat in 2023 la 5,6 miliarde de dolari. In vara lui […]…