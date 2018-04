Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- Reacție-surpriza a președintelui Klaus Iohannis. Vineri, Iohannis, in mod neașteptat, a oferit un sprijin public acțiunii PSD de a afla adevarul in cazul listelor negre dictate de la Bruxelles. Șeful statului a spus ca nu s-a consultat cu premierul Viorica Dancila pe aceasta tema, dar ca susține…