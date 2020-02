Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discuțiile au avut ca baza propunerea revizuita de document de negociere (Negotiating-box), prezentata, in pregatirea reuniunii, de catre Președintele Consiliului European, Charles Michel. Negocierile au fost intense, derulandu-se, in runde succesive, atat in format plenar, cat și bilateral.

"In ciuda eforturilor susținute pentru avansarea catre un acord final asupra viitorului buget, nu s-a putut ajunge la niciun rezultat in acest moment, pe fondul menținerii diferențelor de abordare dintre statele membre care solicita un volum…