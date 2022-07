Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre numirea lui Nicolae Dica in funcția de antrenor principal la FCSB. Dumitru Dragomis este de parere ca Gigi Becali a facut o alegere buna pentru ca Nicolae Dica va performa in perioada urmatoare la vicecampioana Romaniei. ”Becali a gandit foarte bine, Dica vine de la echipa naționala, e fost fotbalist. Și-a luat un antrenor de viitor. Ca el e subordonat total patronului… asta e sistemul capitalist, noi, in gandire, nu ne-am debarasat de sistemul comunist. Nu vedeți ca Becali umple stadionul? La Steaua se duc 200…