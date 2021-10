Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa, 33 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri romani, a povestit un eveniment petrecut in 2014 pe Arena Naționala. In cadrul unui videoclip pe YouTube, Dorian a afirmat ca un jucator de la FCSB, caruia nu a vrut sa-i dezvaluie numele, a refuzat sa faca o poza cu el și i-a raspuns pe…

- Roxana Dobre și Florin Salam au facut cununia civila! Imaginea de la evenimentul discret a fost publicata de bruneta, pe contul ei de Instagram. Evenimentul a fost unul discret, așa cum cei doi și-au dorit. Roxana Dobre a fost cea care a publicat o fotografie din ziua in care a avut loc cununia. Florin…

- Dorian Popa și-a construit o casa in Domnești, in apropierea Bucureștiului, iar apoi a investit bani și in mai multe hectare de teren pentru a ridica un complex rezidențial de case. Proiectul lui e in plina desfașurare, deja s-a gandit cu cat va vinde locuințele. Cartierul lui Dorian Popa de vile dn…

- Dorian Popa e cantareț, actor și vlogger. De-a lungul ultimilor ani, acesta și-a rotunjit veniturile datorita activitații sale din mediul online, de pe Facebook și Instagram, dar și din Youtube, acolo unde posteaza aproape zilnic clipuri din viața lui de zi cu zi. Și cainele sau a devenit vedeta pe…

- Anamaria Prodan locuiește de cateva saptamani in Dubai. Impresara a plecat din Romania chiar in mijlocul scandalului presupusului divorț de Laurențiu Reghecampf, soțul ei. Recent, ea s-a afișat in Emiratele Arabe Unite alaturi de un barbat celebru, un antrenor care a fost la un pas de separare de soție…

- Un influencer rus a ajuns viral pe internet, dupa ce și-a legat iubita de acoperișul unei mașini marca Bentley pentru a-i impresiona cu o filmare pe adepții care-i urmaresc activitatea pe Instagram. In urma imaginilor aparute, poliția rutiera din Moscova a anunțat ca investigheaza cazul, iar tanarul…

- Prezentatorul de la „Survivor Romania” a facut pasul cel mare. Daniel Pavel și-a cerut in casatorie iubita. Marina poarta acum pe deget un inel impresionant de logodna. A spus marele „DA”. Au fost desparțiți fizic șapte luni de zile, iar dorul a fost mare. Daniel Pavel s-a intors de la „Survivor Romania”…