- Sezonul 4 din Asia Express s-a terminat, iar marii caștigatori sunt Mihai Petre și Elwira Duda. Cei doi au plecat acasa cu suma de 30.000 de euro, dar mai ales cu satisfacția ca au au luptat pana in ultima clipa și au intrat in posesia premiului cel mare. Aceștia au izbucnit in lacrimi la aflarea veștii.

- Mihai Petre și Elwira Duda formeaza una dintre cele doua echipe care au ajuns in finala Asia Express - Drumul Imparaților, dar lupta pentru marele premiu nu este deloc ușoara. Cei doi au trecut prin momente de panica dupa ce au realizat ca adversarii, Cuza și Emi, sunt inaintea lor la prima proba.

- Emi și Cuza formeaza una dintre cele doua echipe care au ajuns in finala Asia Express - Drumul Imparaților. Alaturi de Mihai Petre și Elwira Duda, cei doi YouTuberi au reușit sa parcurga competiția cu succes. Iata ce spun cei doi despre experiența traita in competiție și cat de mandri sunt de rezultat!

- Mihai Petre și Elwira Duda au facut confesiuni despre Asia Express, iar in calitate de finaliști ai competiției au marturisit ca nu s-au gandit niciodata la marele premiu. Cei doi au dat tot ce e mai bun pe traseu și nu s-a pus problema de banii de la finalul etapelor.

- Mihai Petre și Elwira Duda sunt finaliști la Asia Express, iar cuplul a vorbit la Xtra Night Show despre cele mai grele momente din competiție. In afara faptului ca au fost epuziați fizic, aceștia au marturisit ca in ultima etapa erau de-a dreptul epuizați și psihic.

- Eliza și Cosmin Natanticu au fost eliminați de la „Asia Express”. Fostul concurent a spus care a fost primul lucru pe care l-a facut dupa ce a ajuns acasa. Probele grele i-au epuizat pe soții Natanticu. Cosmin Natanticu și soția sa au fost eliminați de la „Asia Express”, dupa ce diamantul din cufarul…

- Presiunea probelor din Asia Express aduce discuții din ce in ce mai aprinse intre Mihai Petre și soția lui, Elwira Duda. Dupa ce au pierdut trnsportul pentru ca partenera lui nu a ințeles ce le-a spus șoferul, dansatorul și-a ieșit din minți și a inceput sa țipe la coechpiera lui. Martori la scena,…

- Mihai Petre și Elwira formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondena. Cei doi sunt casatoriți de 13 ani și se susțin necondiționat, iar dragostea lor a pornit de la dans. Iata cum s-au cunoscut cuplul de la Asia Express!