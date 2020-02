Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Irina Rimes a scris pe Facebook, dupa valul de ironii starnit de afirmatiile ei despre Constantin Brancusi, ca titlurile aparute in presa, care sunt distribuite pe retelele se socializare, sunt „cuvinte scoase din context” si ca in curand va incepe promovarea evenimentului pentru care…

- Cantareata Irina Rimes, desemnata ambasadoarea Zilei Nationale „Constantin Brancusi” 2020, a declarat joi, la o conferinta de presa, ca este onorata sa detina acest titlu si ca, din aceasta ipostaza, este posibil sa sustina demersul prin postari online. Noua "ambasadoare" a devenit tinta ironiilor pe…

- Cantareata Irina Rimes, desemnata ambasadoarea Zilei Nationale „Constantin Brancusi” 2020, a declarat joi, la o conferinta de presa, ca este onorata sa detina acest titlu, dar ca nu este sigura ca este cea mai buna alegere pentru acest...

- CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți, urmand a se duela cu Sevilla in 16-imile Europa League. Turul se va juca la Cluj, pe 20 februarie, iar returul va fi in Spania, pe 28. Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB și bun prieten cu Dan Petrescu, a postat pe Facebook un mesaj dupa…

- Afirmatia ii apartine medicului chirurg Laurentiu Belusica de la spitalul clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti. Doctori din toata tara au reactionat dupa ce colegul lor a scris pe Facebook ca multi medici "au ajuns sa ascunda si sa fure investigatiile paraclinice" doar pentru a nu trata cazurile dificile.

- La mai puțin de o luna dupa ce și-a gasit fiul mort intr-un bazin cu fecale, mama baiețelului Iulian Bițica, din Pecineaga, apare intr-un video care a starnit furia locuitorilor din zona, se arata intr-un articol publicat de Replica de Constanța. Femeia a fost surprinsa dansand in discoteca pe manele,…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea, aflat în închisoare, unde ispașește o pedeapsa de trei ani și jumatate pentru fapte de corupție, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. În mesajul sau, postat duminica seara pe pagina sa de Facebook, Dragnea spune ca de dragul…

- "Ma bucur sa am aceasta ocazie sa va felicit pentru sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei. Decembrie este o perioada in care celebram si alte aniversari. A 30-a aniversare a libertatii romane care a fost castigata cu mult sange si cu multe eforturi in 1989. Pentru mine, decembrie in Romania este…