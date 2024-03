Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, și europarlamentarul Rareș Bogdan au participat la slujba de la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail”, din Paris, unde comunitatea romaneasca se aduna saptamana de saptamana. „Biserica nu este doar locul sfintei rugaciuni, ci și acela care reunește…

- Trimiterea de trupe occidentale in Ucraina „nu poate fi exclusa”, a anunțat, luni, presedintele Franței, Emmanuel Macron, dupa ce a gazduit, la Paris, o conferinta... The post Emmanuel Macron și premierul Slovaciei anunța ca statele UE și NATO analizeaza posibilitatea de a trimite militari in Ucraina…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, alaturi de mai mulți lideri NATO, la o reuniune privind evoluția razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Este prima intalnire cu liderii NATO, dupa apariția informației ca ar putea candida pentru funcția de șef al Alianței. Potrivit…

- Reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei are loc luni, la Paris, este organizata de președintele Franței, Emmanuel Macron, și, pe langa președintele Romaniei vor participa lideri aliați.Reuniunea privește și intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat UcraineiDiscuțiile…

- Emil Cioran, Eugen Ionescu și Panait Istrati sunt prezenți pe prima pagina a ediției de joi, 21 feb. 2024, a publicației franceze „Le Figaro Litteraire”. «Trei romani din Paris in deschiderea Le Figaro Litteraire. De ce ? Pentru ca sunt mereu de actualitate. O parte din opera lui Eugen Ionescu a aparut…

- Emmnauel Macron și Volodimir Zelenski urmeaza sa semneze, vineri, la Paris, un acord de securitate in Franța și Ucraina, a anunțat, joi, președinția franceza. „Acest acord urmeaza angajamentelor care au fost luate in format G7 la summitului NATO de la Vilnius din iulie 2023”, a mai transmis președinția…

- Expozitia Mondiala de la Paris, desfasurata intre 14 aprilie si 12 noiembrie 1900, pe o suprafata de 216 hectare, a avut peste 51 de milioane de vizitatori, cifra considerabila avand in vedere faptul ca populatia Frantei numara, la acea vreme, putin peste 40 de milioane de cetateni.Intre noutatile vremii…