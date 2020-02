Totul a inceput in urma cu peste o luna, atunci cand Veronica Stegaru a lipsit de acasa si i-a spus sotului ca a fost sechestrata si violata. Ulterior s-a dovedit ca totul a fost doar o minciuna a "Vulpitei". De atunci si pana in prezent, viata Veronicai si a sotului ei se deruleaza in direct, sub ochii intregii tari, la o emisiune tv.

Desi dosarul "Vulpita" a ajuns pe masa CNA si televiziunea a fost amendata, spectacolul continua. Mai nou, toata lumea a stat cu sufletul la gura pentru a afla daca Viorel este tatal fetitei Veronicai. Rezultatele testului ADN au fost citite in direct…