- Un elicopter american Black Hawk cu soldati la bord a pierdut brusc din altitudine in centrul Capitalei, dar a reusit sa aterizeze in piata Charles de Gaulle, doborand doar doi stalpi. Acest eveniment este unic in Bucuresti. Elicopterul care apartinea armatei americane zbura la circa 300 de metri altitudine,…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii a oferit o prima reacție dupa aterizarea forțata a elicopterului lor militar in Piața Charles de Gaulle, din București. Autoritațile americane au precizat ca urmaresc evoluția acestui caz.

- "Ambasada SUA este constienta de incident si urmarim indeaproape evolutiile. Intelegem ca nu au existat raniti. Lucram alaturi de partnerii nostri romani pentru a rezolva situatia si vom furniza informatii actualizate pe masura ce vor deveni disponibile," a transmis partea americana. Joi dimineața,…

