- Campania celor de la UNTOLD va continua și in acest an. Daca mergi sa donezi sange la caravana mobila și te inscrii pe site-ul reteaua.sieudonez.ro, vei primi un bilet de o zi, gratuit, la UNTOLD sau Neversea. Toate informațiile le gasiți in comunicatul celor de la UNTOLD: Organizatorii festivalurilor…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea dau startul celei mai longevive inițiative de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, care a ajuns, in acest an, la a 10-a ediție. De la inceputul campaniei au fost salvate peste 60.000 de vieți, cu ajutorul a peste 18.000 de donatori din intreaga…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a promulgat, marti, 14 mai, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Actul normativ prevede ca persoanele cu handicap vor avea acces gratuit in mijloacele de transport in comun,…

- Noi drepturi pentru persoanele cu handicap. Acces gratuit cu caini ghid in autobuze, taxi-uri și taxa eliminata la RAR Noi drepturi pentru persoanele cu handicap. Acestea vor avea acces gratuit in mijloacele de transport in comun, magazine, alte spatii, cu caini ghid. Proiectul a fost adoptat marți…

- Zeci de voluntari vor participa in weekendul 13-14 aprilie 2024, la o acțiune de strangere a deșeurilor din padurile din zona montana Ranca din județul Gorj, atrași de oferta inedita facuta de catre proprietarul unei unitați de cazare.

- Vesti bune pentru clientii care intra intr-un restaurant, bar sau cantina. Pot comanda acest produs gratuit. Agentul economic n-are voie sa ceara bani pentru asa ceva. Restaurantele, barurile și cantinele și chiar firmele de catering vor fi obligate, prin lege, sa le ofere apa potabila clienților care…