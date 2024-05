Liber la distractie pentru copii, de ziua lor. Sambata, cand este sarbatorita Ziua Internationala a Copilului, copiii cu varsta de pana la 14 ani vor avea acces gratuit la bazinul de inot din Mioveni. Intrarea este libera in intervalul orar 8:00-16:00, in cadrul programului de agrement (fara instructor), in limita locurilor disponibile. Participanții vor trebui sa […]