Mijlocașul celor de la Rapid, Razvan Oaida (25 de ani), a marcat un autogol in meciul pe care giuleștenii il disputa, pe teren propriu, in compania Petrolului Ploiești, in runda cu numarul 5 din Superliga. VIDEO. Razvan Oaida, autogol in Rapid - Petrolul In minutul 63 al partidei din Giulești, „gazarii” au reușit sa deschida scorul, in urma unui autogol al lui Razvan Oaida. Totul s-a intamplat in urma unei faze fixe. ...