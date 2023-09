Stiri pe aceeasi tema

- Fiica celor doi soți, care au murit in urma exploziilor ce au avut loc ieri seara la stația de GPL din Crevedia, a transmis un mesaj pe rețelele sociale.„Parinți mei! Ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri", a scris ea pe Facebook .Fratele acesteia a povestit ultimele momente…

- Academicianul Constantin Balaceanu Stolnici a murit sambata noapte, in locuinta sa din Bucuresti, la varsta de 100 de ani. Anuntul a fost facut de Universitatea Ecologica pe Facebook si confirmat pentru Libertatea de academiciana Georgeta Filitti."La 20 august a.c. a plecat dintre noi cu aceeași serenitate…

- Andrew Tate și-a spus punctul de vedere cu privire la ceea ce s-a intamplat in viața sa și a fratelui sau in ultima perioada, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Cei doi frați au fost plasați sub control judiciar pe 4 august. “Am invațat lucruri. Și cred ca experiența…

- „USR nu se poate abține și se cațara iarași pe drama unor oameni. Așa au aparut acești politicieni in viața publica și tot așa vor sa continue, caștigand capital din tragedii! Acum acești politicieni imi cer insistent demisia, dar sunt ultimii care pot face asta, nu au dreptul moral sa ceara demisii…

- Artistul de muzica populara Petrica Vița a murit astazi, la șase ani de cand a fost diagnosticat cu cancer de piele. De atunci, Petrica Vița s-a aflat sub tratament, insa, recent, boala s-a agravat și familia cerea ajutor pentru un tratament in Viena, care le dadea tuturor speranțe. Din pacate, maestrul…

- Lumea muzicii populare este in doliu! Petrica Vița, un mare artist al folclorului romanesc, s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Cantarețul fusese diagnosticat cu o boala grava. Ce mesaj dureros a transmis Olguța Berbec, dupa trecerea acestuia in neființa. Petrica Vița a decedat cu 15 minute inainte…

- Un tanar de 20 de ani din Gorj si-a pus capat zilelor. Verisorul tanarului a fost cel care a facut descoperirea macabra si a sunat la politie. Razvan Serbanoiu, in varsta de 20 de ani, s-a spanzurat, miercuri, in vecinatatea locuintei bunicilor sai, in Albeni, judetul Gorj. Nu era la prima tentativa…

- La noua luni de la moartea regretatului actor, soția sa, Marilena Arșinel, a plecat in cautarea lui printre ingeri. Vestea trista a fost data chiar de fiul lor cel mic, printr-un mesaj publicat pe Facebook.Vaduva lui Alexandru Arșinel s-a stins din viața pe 9 iunie 2023, dupa aproximativ șapte ani in…