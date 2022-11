Razii printre gastile de cartier! Vezi ce au gasit politistii Controale ale politistilor din Buzau pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale la care sunt predispuse grupurile de tineri In noptile de 11/12, respectiv 12/13 a.c., in intervalul orar 22.00 – 03.00, politisti din cadrul celor Politiei municipiului Buzau, impreuna cu jandarmi si politisti locali, au actionat pe zona de competenta pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale la care sunt predispuse grupurile de tineri in cartiere de blocuri si case, dar si in zona cluburilor, precum si cu privire la prevenirea accidentelor de circulatie ce s-ar putea produce pe fondul nerespectarii… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

