Razii in barurile si terasele din Capitala pentru verificarea respectarii masurilor de limitare a pandemiei. Au fost date amenzi de peste 86.000 de lei

Razii in barurile si terasele din Capitala pentru verificarea…

A fost razie in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica, la peste 100 de societati comerciale. Autoritatile au vrut sa vada daca sunt respectate masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. Au fost date sanctiuni in valoare de peste 86.000 de lei.



La actiune au luat parte politisti, inspectori ai Directiei de Sanatate Publica, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, precum si reprezentanti ai Autoritatii Nationala pentru…