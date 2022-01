Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri au aplicat 65 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 26.000 de lei, au retinut zece permise si au intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive, in urma controalelor desfasurate in noaptea de duminica…

- La data de 13 ianaurie a.c., ora 11:20, politistii din cadrul Biroului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau. La volanul autoturismului se afla un zalauan de 25 de ani. Testarea cu aparatul Drugtest a evidentiat prezenta unor…

- Politistii rutieri din Salaj au depistat, in aceeasi zi si aceeasi localitate, doi soferi care conduceau sub influenta substantelor psihoactive, potrivit Agerpres. Potrivit unei informari de presa data publicitatii joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj, cei doi soferi au fost…

- „In noaptea de 04/05 decembrie, politistii Brigazii Rutiere au actionat pe arterele din Capitala pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta…

- Vineri seara, 26 noiembrie, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe Drumul Județean 108G, in localitatea Cizer, un conducator auto aflat sub influența substanțelor psihoactive. Este vorba de un tanar de 22 de ani, din comuna Sag, care a ieșit pozitiv la testarea cu aparatul Drugtest. Șoferul…

- Un zalauan de 24 de ani a fost prins la volan sub influența mai multor droguri in timp ce isi dadea examenul pentru permis. In cadrul unei actiuni, pentru nerespectarea regulilor de circulatie de catre pietoni, politistii zalauani l-au depistat pe tanarul inconstient care s-a ales cu dosar penal pentru…

- Prezentatorul TV Oreste Teodorescu a fost depistat in trafic de politistii rutieri sub influenta substantelor interzise. Oamenii legii i-au intocmit lui Oreste un dosar penal pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive. Prezentatorul TV a fost oprit de politistii de la Rutiera pe data de…