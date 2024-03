Stiri pe aceeasi tema

- O acțiunea de amploare a poliției rutiere a avut loc la final de saptamana pe toate drumurile din județ. S-au dat la amenzi cu nemiluita și au fost reținute peste 120 de permise de conducere. In perioada 28 februarie – 3 martie, sub coordonarea Serviciului Rutier Cluj, polițiștii clujeni au acționat…

- Politistii au retinut, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica, 15 permise de conducere, mai mult de jumatate pentru nerespectarea culorii rosii a semaforului, si au aplicat 49 de amenzi. De asemenea, au depistat un sofer sub influenta substantelor psihoactive in Sectorul…

- Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Polițiștii…

- In perioada 2 4 februarie a.c., politistii constanteni au intensificat actiunile specifice, peste 600 de politisti din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera si investigatii criminale actionand in dispozitivele de mentinere a ordinii si linistii publice, conform IPJ Constanta. Acestea au fost…

- In perioada 26-27 ianuarie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate,…

- FOTO: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor din Alba. Amenzi de peste 79.000 de lei și 12 permise de conducere reținute Polițiștii și jandarmii din Alba au continuat acțiunile pentru combaterea faptelor de natura penala și prevenirea incidentelor. Vineri și sambata, oamenii legii au aplicat amenzi de…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba: amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute Polițiștii și jandarmii din Alba au continuat miercuri, 27 decembrie, acțiunile in sistem integrat pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care…

- Acțiuni ale polițiștilor din Alba, in perioada Craciunului: Amenzi de zeci de mii de lei și permise reținute Polițiștii din Alba au intervenit la peste 200 de evenimente in perioada Craciunului și au aplicat amenzi de peste 70.000 de lei. Totodata, oamenii legii au reținut 14 permise de conducere. Potrivit…