„Războiul” UDMR-DNA continuă! Csoma Botond: Nu este sănătos să aibă competența de a urmări penal judecători și procurori Liderul deputatilor UDMR Csoma Botond spune ca Uniunea nu vrea sa lanseze atacuri publice cu privire la activitatea DNA, insa vrea ca justiția sa funcționeze echitabil și fara abuzuri sau situații interpelabile. „UDMR nu doreste sa lanseze atacuri publice cu privire la activitatea Directiei Nationale Anticoruptie, asa cum sustine institutia mentionata, in comunicatul din data de 15 ianuarie 2021. UDMR doreste ca justitia sa functioneze echitabil, fara abuzuri si fara situatii interpretabile, care pot afecta imaginea Directiei Nationale Anticoruptie si credibilitatea eforturilor depuse de aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

