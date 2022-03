Războiul Rusia-Ucraina. Premierul Ciucă a discutat cu Ursula von der Leyen despre situația din Ucraina Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati din aceasta tara, anunța reprezentanții Guvernului Romaniei. Potrivit sursei citate, vizita la Bucuresti a presedintei Comisiei confirma solidaritatea si dorinta CE de a sustine eforturile Romaniei. “Premierul a prezentat perspectiva asupra situatiei din Ucraina si impactul umanitar al acesteia, condamnand agresiunea militara neprovocata, nejustificata si ilegala a Rusiei asupra statului suveran… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

