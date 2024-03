Manfred Weber pregătește Congresul PPE cu Nicolae Ciucă Manfred Weber, liderul Partidului Popularilor Europeni(PPE), a ajuns marți la București, cu o zi inaintea Congresului PPE de la Romexpo. Evenimentul va reuni peste 1.500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. Nicolae Ciuca: Liderii europeni au ințeles alianța cu PSD Am discutat cu domnul Weber situația politica din Romania, despre modul in care aceasta coaliție politica a reușit sa guverneze țara. Despre aceasta nevoie de asumare a responsabilitații de catre doua partide din doua familii politice diferite. Ceilalți lideri europeni au ințeles demersul nostru. Sunt țari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

