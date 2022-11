Războiul e război, iar afacerile sunt afaceri. Franța colaborează cu Rusia în continuare Rusia a trimis Franței unul dintre cei șase magneți giganți necesari programului de fuziune nucleara ITER, in ciuda neințelegerilor dintre cele doua state in ceea ce privește razboiul din Ucraina, transmite Euractiv. Piesa ar fi trebuit sa plece in luna mai catre Franța, dar sancțiunile au impiedicat transportul.Rusia a ieșit din aproape toate proiectele științifice internaționale, dar a mai ramas in cateva unde nu era posibila o ieșire rapida, fiindca ar fi insemnat oprirea acelor proiecte. Astfel, nava care transporta magnetul de fabricație rusa – sau „bobina de camp poloidal” – a plecat marți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

