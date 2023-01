Stiri pe aceeasi tema

- Turcia isi avertizeaza cetatenii care vor sa calatoreasca in strainatate impotriva intolerantei religioase in Uniunea Europeana (UE) si a rasismului in Statele Unite, la o zi dupa ce tari din Occident si-au avertizat cetatenii cu privire la riscul unor atentate pe teritoriul turc, relateaza AFP.…

- Franta si Statele Unite au lansat un apel vineri seara pentru cetatenii lor care se afla in Turcia sa dea dovada de "vigilenta" in fata riscului de atentate, ca represalii la arderea unor exemplarele din Coran in Suedia si Danemarca in cursul unor manifestatii antiturce.

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a reface stocurile dupa ce au aprovizionat Ucraina, a declarat seful agentiei de aparare a blocului european, care avertizeaza ca Statele Unite s-ar putea sa nu fie intotdeauna capabile sa protejeze Europa de amenintari, relateaza Reuters.…

- Anunțul generalului-locotenent (ret.) Ben Hodges, fost comandant al US Army in Europa, a fost facut marți, 15 noiembrie, la Conferinta internationala „Gandirea Militara Romaneasca”, informeaza Agerpres . Ben Hodges a precizat ca Romania are un rol esential in cadrul NATO, dar si pentru Statele Unite…

- Turcia se angajeaza sa asigure un dialog de pace intre Moscova si Kiev, a declarat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan. El a mai subliniat ca Rusia ”este un stat puternic, iar Occidentul, in special Statele Unite, ataca aproape fara limite Rusia”, relateaza presa turca, citata de The Guardian,…