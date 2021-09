Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt s-a finalizat in 2019, dar cei doi inca se cearta pe o proprietate de peste 160 de milioane de dolari din Franța, pe care o dețin impreuna. Fox News a obținut plangerea depusa in instanța, in care actrița este acuzata ca ar face demersuri pentru a nu-i permite…

- Angelina Jolie a facut noi dezvaluiri despre casnicia ei cu Brad Pitt, in contextul procesului in care se afla cu fostul soț pentru obținerea custodiei copiilor. Intr-un nou interviu, actrița a afirmat ca i-a fost teama pentru siguranța copiilor ei in timpul mariajului cu celebrul star.

- Angelina Jolie a castigat o batalie juridica contra lui Brad Pitt, judecatorul care superviza divortul lor si custodia copiilor lor fiind exclus din dosar, scrie AFP. Cele doua vedete, care au sase copii au cerut divortul in 2016 si se confrnta de atunci prin intermediul avocatilor, scrie…

- Guvernul francez a anuntat marti ca ar putea trimite Rusia in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), ca urmare a planurilor Moscovei de a obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept „vin spumant” in Rusia, transmite Reuters.

- Campioana mondiala, Franța, va lupta pentru calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European la București. "Cocoșii galici" se vor confrunta pe Arena Naționala cu reprezentativa Elveției și sunt considerați favoriți.