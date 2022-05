Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net consolidat de 979,6 milioane lei, cu 111,24% (plus 515,9 milioane lei) mai mare comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent…

- Conform Chartei ONU, sancțiunile economice, ca masura de presiune asupra unei țari, pot fi impuse doar de catre Consiliul de Securitate al organizației. Prin urmare, toate sancțiunile unilaterale impotriva Rusiei sunt, din acest punct de vedere, ilegale. Dar acest aspect este mai puțin important; mai…

- Dupa atentatele de la Tiraspol și Maiac, soldate fara victime, marți seara, au fost semnalate drone in zona satului Cobasna din Transnistria. Se relateaza ca dronele au fost lansate de pe teritoriul Ucrainei. La Cobasna se afla cel mai mare depozit de muniții din Europa, fostele arsenale ale Districtului…

- Cel puțin trei atacuri au avut loc in ultimele 24 de ore pe teritoriul Transnistriei, republica nerecunoscuta din stanga Nistrului. Luni, dupa amiaza, sediul Ministerului Securitații Statului din Tiraspol a fost atacat cu trei rachete anti-tanc lansate din dispozitive portabile de fabricație sovietica.…

- Cu riscul de a va demoraliza, va anunț ca razboiul din Ucraina nu se va termina prea curand. Pe de o parte, este evidenta intenția SUA de a prelungi cat mai mult ostilitațile, forțand statele NATO sa alimenteze cu arme Ucraina, scopul fiind, desigur, epuizarea Rusiei. Pe de alta parte, Rusia pare mulțumita:…

- Presa oficiala ne-a bombardat cu sute si mii de știri care mai de care mai fantasmagorice despre conflictul din Ucraina. Multa lume le crede pentru ca, preventiv, toate țarile NATO au blocat accesul la resurse media din Fderația Rusa, ca sa nu ne loveasca propaganda rusa. Numai ca, ce sa vezi?! Pana…

- Razboiul de la granițe a generat probleme la nivelul intregului mediu de afaceri, firmele fiind serios afectate de embargoul impus Rusiei, dar și de reducerea importurilor din Ucraina. Prețurile materiilor prime au crescut exponențial. Firmelor locale au scumpit și ele prețurile la produsele din portofoliu,…

- „Nu trece o zi fara ca romanii sa nu fie impovarați de prețuri colosale. Carnea de porc a ajuns sa coste 30 de lei pentru un kilogram, cu 2 lei mai mult fața de luna trecuta și cu 15% fața de anul trecut”, se arata intr-un comunicat al Alianței Pentru Patrie (APP). „Este cea mai […] Articolul APP: „Crește…