Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea covarsitoare a locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia, a anuntat marti agentia de presa de stat rusa RIA, preluata de Reuters, dupa ce asa-zisele „referendumuri” au fost denuntate…

- Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea covarsitoare a locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia, a anuntat marti agentia de presa de stat rusa RIA, preluata de Reuters, dupa ce asa-zisele ‘referendumuri’ au fost denuntate…

- Așa-zisele referendumuri sunt in desfașurare in provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ale Ucrainei ocupate de trupele ruse. Un nou val de protestea a avut loc in toata Rusia sambata din cauza ordinului de „mobilizarea parțiala” a civililor emis de Kremlin.

- Vineri, Ucraina a calificat referendumurile organizate de Moscova in teritoriile ocupate din estul si sudul tarii drept un ”spectacol de propaganda” din partea Kremlinului, transmite DPA și Agerpres. „Astazi, nu exista nicio actiune legala numita ”referendum” in teritoriile ocupate”, a scris pe pagina…

- Miscarea tineretului prodemocratie din Rusia „Vesna” a lansat miercuri un apel la organizarea in aceeasi zi a unui protest pe intregul teritoriu al Federatiei Ruse impotriva mobilizarii militare partiale decretate anterior de catre presedintele Vladimir Putin, relateaza publicatia independenta rusa…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Presa de la Kiev scrie ca armata ucraineana este obligata sa strice in anul curent cel puțin 3 sarbatori ale Rusiei, cea mai importanta fiind ziua de naștere a lui Putin, din 7 octombrie, cand liderul de la Kremlin va implini 70 de ani. In razboiul ruso-ucrainean, pana la sfarșitul anului, Rusia va…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…