- UPDATE Ramzan Kadirov, liderul pro-Kremlin al Ceceniei, a admis miercuri „erori” comise in faza initiala a campaniei militare ruse in Ucraina, lansata la 24 februarie, dar care, potrivit celor spuse de el, au fost remediate pe parcurs, potrivit EFE. „La inceput au fost erori, unele deficiente, dar in…

- Justitia ucraineana incepe, astazi, primul sau proces pentru crime de razboi de la patrunderea trupelor Moscovei pe teritoriul sau, cel al unui soldat rus acuzat ca a impuscat un civil neinarmat, noteaza AFP. Procesul, care ar trebui sa fie urmat rapid de alte cateva, va fi un test pentru sistemul…

- UPDATE 2 Aproximativ 26.000 de militari ruși au fost uciși de pe 24 februarie, din momentul in care Rusia a invadat Ucraina, a transmis Statul Major General al forțelor armate ucrainene in ultima sa actualizare. Potrivit ucrainenilor, in ultima zi Rusia a suferit cele mai mari pierderi la nord de orașul…

- UPDATE 5 Comisia Europeana intentioneaza sa propuna oprirea importurilor de petrol din Rusia, in cadrul noului set de sanctiuni, dar mai multe state din cadrul Uniunii Europene se opun unei astfel de masuri. Ministrii Energiei din statele membre UE s-au reunit luni, la Bruxelles, in cadrul Consiliului…

- UPDATE 1 Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters.…

- UPDATE 6 Procurorul general al Ucrainei spune ca sunt investigate peste 9.000 de cazuri de crime de razboi, anunța CNN. Procurorul general al Ucrainei a declarat ca biroul deschide noi cazuri de presupuse crime de razboi comise de forțele rusești. Astfel, s-a ajuns la un total de 9.158 de dosare penale…

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- UPDATE 2 O brigada acuzata de comiterea de crime de razboi in orașul ucrainean Bucea a primit un titlu onorific din partea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Intr-o scrisoare, Putin a felicitat Brigada 64 de pușcași motorizați rate din Rusia pentru „marele lor eroism și curaj” și a acordat…