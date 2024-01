Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin, in varsta de 71 de ani, s-a scufundat vineri intr-un bazin cu apa rece ca gheata pentru a sarbatori Botezul lui Iisus Hristos, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE. „Da, o face in mod traditional de Boboteaza(sarbatorita de rusii…

- Sotiile rusilor mobilizati pentru a lupta in Ucraina au depus simbolic sambata, flori la flacara eterna de la mormantul soldatului necunoscut sub zidurile Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Furia a crescut in ultimele luni in randul rudelor…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Despre liderul rus nu se știa aproape nimic pana cand, odata cu invadarea Ucrainei, sancțiunile au devenit cel mai mare dușman al Moscovei.Vladimir Putin este unul dintre cei mai mediatizati și controversați lideri din geopolitica mondiala. Președintele unei Rusii din ce in ce mai luata la intrebari…

- Razboi in Ucraina, ziua 633. In raportul lor zilnic asupra evoluției pe campul de lupta, serviciile britanice de informații au evaluat ca in ultima saptamana, cele mai intense lupte terestre au avut loc in trei zone ale liniei de contact, fara ca vreuna d

- Superioritatea aeriana și in materie de artilerie a Moscovei ii imping la limita puterilor pe aparatorii orașului strategic Avdiivka din Donețk, pe masura ce muniția lor se epuizeaza, relateaza El Pais USA, intr-un amplu reportaj.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, marti seara, ca soldatii rezista eroic ofensivei ruse din est si apara Avdiivka provocand pierderi mari inamicului. El susține ca Moscova nu ezita sa arunce in lupta resurse, pentru ca Vladimir Putin are nevoie sa arate rezultate pe front pana la jumatatea…