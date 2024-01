Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a cerut compatriotilor, in alocutiunea de sambata seara, sa reziste, pentru ca este un moment critic al razboiului, in conditiile care in ultimele 24 de ore au avut loc peste 100 de „ciocniri intense” pe linia frontului. El le-a dat asigurari ca Ucraina va primi…

- Ucraina este vizata de un atac aerian de proporții. Luni dimineața, sistemele de alarma au pornit anunțand ca numeroase rachete ar putea lovi in toata țara, potrivit Reuters. Rușii au lansat luni un atac cu rachete in toata Ucraina, lovind unitați rezidențiale și industriale și ranind mai multe persoane,…

- Atacurile cu rachete au avut loc in nord estul Ucrainei, iar cele cu drone s-au produs in vestul țarii, potrivit Reuters. Orașul Harkov din nord est a fost atacat cu rachete rusești vineri dimineața. Primarul Ihor Terehov a anunțat ca au fost inregistrate cel puțin șase explozii. In același timp, apararea…

- Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus…

- Președintele Joe Biden a pledat miercuri in fața republicanilor pentru o noua infuzie de ajutor militar pentru Ucraina, avertizand ca o victorie a Rusiei asupra Ucrainei ar lasa Moscova in poziția de a ataca aliații din NATO și ar putea atrage trupele americane intr-un razboi.Biden a vorbit in timp…

- Armata ucraineana a distrus opt din cele noua drone de atac lansate in noaptea de sambata spre duminica de ruși, au anunțat duminica reprezentanții forțelor aeriene din Ucraina, potrivit Reuters. Cele opt drone au fost distruse de ucraineni. Autoritațile nu au spus unde a cazut a noua drona și daca…

- Un atac cu drone asupra Kievului a avut loc sambata dimineața, iar primarul susține ca doua persoane au fost ranite, informeaza Reuters. Atacul cu drone a vizat mai multe cartiere din Kiev, a declarat un martor ocular. Primarul Vitali Klitschko a spus ca fragmente din dronele doborate au lovit locuințe…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…