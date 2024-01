Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a declarat ca se afla in spatele unui atac cu drona care a provocat vineri un incendiu urias la un depozit de petrol din Klinti, in regiunea Briansk din vestul Rusiei, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri transfrontaliere ucrainene, care se intetesc in ultima vreme, relateaza…

- Ucraina considera ca peste 19.500 de copii au fost rapiti si trimisi ilegal in Rusia in timpul razboiului, a declarat luni Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza dpa. „Rusia a comis crime groaznice in timpul razboiului sau impotriva Ucrainei, insa deportarea…

- Rusia a lovit Ucraina cu rachete care nu au fost produse pe teritoriul rus, au afirmat vineri responsabili ucraineni, confirmand astfel acuzatii formulate anterior de Washington, conform carora Moscova ar fi folosit rachete nord-coreene, informeaza Reuters si AFP.

- Rusia a bombardat orașul ucrainean Harkov cu rachete și drone, au declarat oficiali ucraineni, la cateva ore dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca a efectuat un asalt aerian mortal in apropiere de Belgorod. Cel puțin șase rachete au lovit Harkovul, a anunțat duminica poliția naționala ucraineana, ranind…

- Rusia isi mentine deschisa „fereastra” spre Europa in pofida „vremurilor dificile”, a declarat vineri presedintele Vladimir Putin, informeaza dpa. Presedintele Vladimir Putin a declarat la un forum cultural din Sankt Petersburg ca Rusia nu va exclude Europa, potrivit agentiei de stiri de stat TASS.…

- O racheta rusa a avariat o nava civila aparținand Liberiei care intra intr-un port din Marea Neagra in regiunea Odesa, provocand moartea unei persoane și ranirea altor patru, au declarat, miercuri, oficiali ucraineni citați de Reuters. Dupa ce s-a retras din acordul mediat de ONU care garanta transportul…

- Ucraina a acuzat Rusia ca a lovit cu o racheta o nava comerciala civila care intra intr-un port ucrainean in regiunea Odesa, ucigand un pilot ucrainean al portului si ranind trei membri ai echipajului navei si un angajat portuar. O racheta ruseasca, “lansata de un avion, a atins suprastructura unei…

- Aproape de o catastrfa nucleara! Kievul acuza: 'Rusia a lovit langa o centrala nucleara in Ucraina!'Un atac cu drone rusesti a avariat in primele ore ale zilei de miercuri cladiri din apropierea centralei nucleare Hmelnitki din vestul Ucrainei, iar 20 de persoane au fost ranite, au declarat oficiali…