Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este primit, marți, la Casa Alba de președintele american Joe Biden, in condițiile in care ajutorul militar suplimentar pentru Kiev este blocat in Congres și nu se intrevad șanse de deblocare.

- Deblocarea finantarii pentru sprijinirea Ucrainei „nu mai poate astepta” in fata pericolului reprezentat de Vladimir Putin, a avertizat miercuri presedintele Joe Biden, adresandu-se Congresului american, unde democratii si republicanii nu au reusit inca sa convina asupra unui nou pachet de ajutor pentru…

- Ministrul chinez de Externe Wang Yi a inceput joi discutii cu omologul sau american Antony Blinken, in cadrul unei vizite la Washington, care ar putea-o preceda pe cea a presedintelui chinez. Wang Yi, care a luat act de aceasta deschidere diplomatica, a indemnat la o relatie ”stabila” cu Statele Unite…

- Presedintele american Joe Biden ii primeste vineri la Casa Alba pe presedintii Consiliului European Charles Michel si Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen la un summit UE-Statele Unite, care sa transmita un mesaj de unitate cu privire la Fasia Gaza si Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.Aceasta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca a vorbit la telefon cu presedintele american Joe Biden despre mentinerea asistentei pentru Ucraina in 2024 si a spus ca va fi un „pachet semnificativ de sprijin”. Potrivit unor surse, Biden ar urma sa anunte ca solicita Congresului aprobarea…

- Organizația Hamas și Vladimir Putin vor fiecare sa „nimiceasca" democratii, a afirmat Joe Biden joi in discursul adresat natiunii, in cursul caruia a anuntat ca va cere Congresului american sa finanteze „urgent" ajutor pentru Israel si Ucraina