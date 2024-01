Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale.

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale, informeaza Mediafax."In ultimele 24 de ore, inamicul a lansat 112 atacuri și a tras 671 de focuri…

- Militarii ucraineni sapa șanțuri antitanc in apropierea graniței cu Belarus. In timpul operațiunii ei folosesc un utilaj vechi de zeci de ani, potrivit Sky News. Forțele ucrainene au sapat șanțurile antitanc langa granița cu Belarus, in zona Cernobil. Este vorba despre o zona in care oamenii nu au acces…

- Trupele ucrainene se confrunta cu operațiuni defensive „dificile” pe unele parți ale frontului de est, declara, miercuri, președintele Zelenkski, in condițiile in care se instaleaza frigul. Forțele ucrainene din sud continua sa desfașoare acțiuni ofensive, scrie Reuters. „Vreme dificila, aparare dificila…

- Forțele de Aparare ale Israelului (FDI) au capturat bastionul Hamas "Avanpost 17", situat la vest de Jabaliya, in Fișia Gaza. Informația vine din partea RBC-Ucraina cu referire la The Times of Israel. Potrivit FDI, soldații s-au luptat cu militanții Hamas și Jihadul Islamic in bastionul din zona și…

- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Sunt primele confruntari dintre Israel si teroristi in interiorul Fasiei Gaza. Hamas sustine ca luptatorii sai au distrus doua buldozere militare israeliene și un tanc intr-o ambuscada in apropiere de orașul Gaza, Khan Younis. De partea cealalta, Forțele de Aparare ale Israelului au confirmat pentru…

- Mai mulți oameni au fost raniți, inclusiv o femeie de 27 de ani și copilul ei de noua luni, intr-un atac rusesc asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul a fost facut duminica. „Regiunea Herson a cunoscut o alta noapte groaznica”, a scris…