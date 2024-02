Stiri pe aceeasi tema

- Trei mesaje RO-Alert au fost transmise noaptea pentru localitati din nordul judetului Tulcea, in care oamenii au fost avertizați despre riscul de cadere a unor obiecte din spatiul aerian. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea au anuntat ca in cursul noptii trecute Inspectoratul…

- Forțele ruse au executat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Ismail și Reni, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania, in noaptea de vineri spre sambata, a anunțat MApN. Avioane F-16 de la Fetești, in misiuni de cerc

- Un atac cu drone asupra orașului Harkov, in noaptea de vineri spre sambata, a ucis șapte civili, scrie Reuters. Guvernatorul regional Oleh Synehubov a spus, sambata, ca forțele rusești au atacat orașul Harkov cu drone Shaded in noaptea de vineri spre sambata. Conform acestuia, atacul a ucis șapte civili,…

- In cursul noptii trecute, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a emis trei mesaje RO Alert pentru localitatile din zona de Nord a judetului Tulcea prin care a informat populatia ca exista riscul de cadere a unor obiecte din spatiul aerian. Potrivit ISU Delta Tulcea, alertele au fost emise…

- Atacuri devastatoare ale rușilor cu drone și rachete la granița Romaniei. Mai multe explozii puternice au putut fi auzite din localitațile din apropiere de granița, iar unele s-au auzit chiar și din municipiul Tulcea.Rusia a atacat cu drone regiunile dunarene ale Ucrainei, adica cele aflate pe granița…

- Militarii ucraineni sapa șanțuri antitanc in apropierea graniței cu Belarus. In timpul operațiunii ei folosesc un utilaj vechi de zeci de ani, potrivit Sky News. Forțele ucrainene au sapat șanțurile antitanc langa granița cu Belarus, in zona Cernobil. Este vorba despre o zona in care oamenii nu au acces…

- Forțele ruse au lansat miercuri seara, 13 decembrie, un atac cu drone asupra regiunii Odesa, vizand infrastructura ucraineana de la Dunare. In urma atacurilor, autoritațile romane au emis mesaj de avertizare RO-Alert pentru populatia din zona granita cu Ucraina, din judetele Tulcea si Galati, despre…

- Capitala Ucrainei a suferit sambata ceea ce oficialii au declarat ca a fost cel mai mare atac cu drone al Rusiei din timpul razboiului, soldat cu cinci raniți, scrie Reuters. Atacul cu zeci de drone a vizat diferite cartiere ale Kievului, la primele ore ale dimineții. Avertizarea de raid aerian a durat…